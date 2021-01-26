Екатеринбург, , 15:07 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил 11 членов нового созыва Общественной палаты города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

В состав палаты войдут представитель компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, иерей Данил Рябинин, предприниматели Фарит Набиуллин и Андрей Гончаров, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, глава Свердловского областного благотворительного фонда Сергей Черкасов, генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра, главный врач противотуберкулезного диспансера Ирина Лихачева, председатель регионального отделения Союза женщин России Ольга Гапонец, глава Совета ветеранов Екатеринбурга Федор Ледерер и учительница Юлия Завьялова.

Ещё 11 кандидатов утвердят в палате уже выбранные члены нового созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 января 2020 года депутаты гордумы Екатеринбурга выбрали своих кандидатов в члены нового созыва городской Общественной палаты.

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