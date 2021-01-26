Ярославль, , 14:32 — REGNUM Более 5 тысяч жителей Ярославской области прошли первый этап вакцинирования от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

Вакцинация в Ярославле Yarregion.ru

В Ярославской области 39 пунктов для вакцинации. По данным на 26 января первую из двух доз прививки препарата «Спутник V» получили 5412 человек. Вакцинация проходит группами по пять человек, так как один флакон препарата содержит пять доз. Прием одной группы занимает около часа.

«Графики приема желающих составлены уже до середины следующей недели. Отмечу, что заинтересованность в вакцинации своих сотрудников проявляют и работодатели. Особенно активны руководители промышленных предприятий и педагогических коллективов. На данный момент такие группы по численности занимают третье место из тех, кто уже привился. Их опережают медработники, они на втором. На первом — пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, их около половины», — рассказал главный врач больницы №9 города Ярославля Станислав Белокуров.

Напомним, что все пациенты, получившие препарат, через три недели должны получить повторную дозу вакцины.

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