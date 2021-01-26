Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM Опубликованным видеоматериалам о якобы «дворце Путина» в Геленджике доверять не стоит, так как их автором является человек, который «работает на разрушение». Об этом в ходе пресс-конференции 26 января заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Бояться нужно только правды. И президент отчётливо сказал об этом «дворце» [в Геленджике]. Мне кажется, что нельзя однозначно доверять человеку, который в общем-то работает на разрушение [имеется ввиду автор фильма]. Мне кажется, что когда нас призывают выйти на площадь страны, находясь за её пределами, это очень сомнительная история. Я никогда не соглашусь с тем, что меня будут учить, находясь в Европе, за океаном. Этого я не восприму и не приемлю», — высказался глава региона.

Напомним, ранее, 25 января, президент России Владимир Путин на онлайн-встрече со студентами заявил, что ничего из показанного в фильме блогера Алексея Навального не принадлежит ни главе государства, ни его близким родственникам.

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