Белгород, , 15:00 — REGNUM 173 носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 26 января, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 233 пациента, шестеро скончались. Записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 578 добровольцев, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационары госпитализированы 1070 человек, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ — 45 пациентов. Лечатся амбулаторно 2936 жителей региона, на самоизоляции находятся 10 тыс. 686 человек. Всего в Белгородской области подтверждено 26 тыс. 586 случаев заражения инфекцией, выздоровели 22 тыс. 233 человека, скончались от осложнений 347 пациентов.

Двукратную вакцинацию уже прошёл 1271 доброволец, ещё 6440 жителей получили первый компонент. Всего подали заявки на вакцинацию 16 тыс. 365 человек.