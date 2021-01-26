Москва, , 14:23 — REGNUM По состоянию на 26 января число детей, отравившихся предположительно в школьных столовых подмосковного Красноармейска, составляет около 150 учащихся. Об этом заявил депутат совета депутатов городского округа Красноармейск, член комиссии по имуществу, предпринимательству, общественному питанию и торговле Андрей Андреев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодняшний день порядка 150 детей находятся в состоянии отравления. У части из них все симптомы закончились», — сказал Андреев.

Муниципальный депутат также отметил, что на данный момент не представляется возможным назвать конкретных виновников случившегося.

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