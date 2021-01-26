Москва, , 14:19 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на снижение новых случаев заражения коронавирусом в России, расслабляться и отпускать все те меры, которые принимаются сегодня, нельзя.

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"Ношение масок, чистые руки, поверхности, социальная дистанция — это остаётся на сегодняшний день обязательным условием успешного преодоления эпидемического неблагополучия, которое пока ещё сохраняется», — сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что по состоянию на 26 января эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной.

В целом по стране фиксируется снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, отметила Попова. Также она добавила, что за четыре недели количество госпитализированных с COVID-19 пациентов сократилось на 17%.

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