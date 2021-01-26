Ташкент, , 14:18 — REGNUM Генеральная прокуратура Узбекистана предложила ужесточить ответственность за нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом и водопроводом. Соответствующий проект закона опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Надзорное ведомство предлагает ввести уголовную ответственность за самовольное подключение к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям общего пользования с причинением значительного ущерба.

Нарушителей предлагается наказывать штрафом в размере 70 базовых расчетных величин (БРВ) ($1486) или лишением свободы на срок от одного до трех лет.

Если причинен крупный ущерб, то размер штрафа составит 150 БРВ ($3185), а срок лишения свободы может увеличиться от трех до пяти лет.

Если причин особо крупный ущерб, то размер штрафа составит 300 БРВ ($6370), а срок лишения свободы — от пяти до семи лет.

Если нарушитель впервые совершает нарушение, то он освобождается от ответственности в случаи компенсации вредя в течение 30 дней.

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