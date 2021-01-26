Женева, Швейцария, , 14:17 — REGNUM Никаких существенных изменений в вирусе SARS-COV-2 на сегодняшний день не произошло. Новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения. Об этом на брифинге 26 января заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

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Она подчеркнула, что возможностью вируса мутировать в ВОЗ были озабочены с самого начала, поэтому в организации всегда рекомендовали снижать его распространение, чтобы не дать ему шанс мутировать.

«На данный момент мы не видели никаких изменений в вирусе, кроме ускорения его передачи», — цитирует РИА Новости слова Харрис.

Она подвернула, что ни один из появившихся вариантов вируса «не утяжеляет протекание болезни». Однако большая скорость его распространения приводит к росту тяжёлых случаев болезни.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года учёные Великобритании сообщили и выявлении нового штамма коронавируса. По мнению замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, действующие на территории России профилактические меры позволят не допустить распространения в стране «британского» штамма коронавирусной инфекции.

Эпидемиолог добавил, что, так как «британский» штамм является разновидностью коронавирусной инфекции, меры по его профилактике те же самые, которые уже показали себя, как эффективные — своевременное выявление инфекции, изоляция заразившихся, соблюдение безопасной дистанции, а также использование средств индивидуальной защиты и проведение вакцинации.