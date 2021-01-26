Женева, Швейцария, 26 января 2021, 14:17 — REGNUM Никаких существенных изменений в вирусе SARS-COV-2 на сегодняшний день не произошло. Новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения. Об этом на брифинге 26 января заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
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Она подчеркнула, что возможностью вируса мутировать в ВОЗ были озабочены с самого начала, поэтому в организации всегда рекомендовали снижать его распространение, чтобы не дать ему шанс мутировать.
Она подвернула, что ни один из появившихся вариантов вируса «не утяжеляет протекание болезни». Однако большая скорость его распространения приводит к росту тяжёлых случаев болезни.
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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года учёные Великобритании сообщили и выявлении нового штамма коронавируса. По мнению замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, действующие на территории России профилактические меры позволят не допустить распространения в стране «британского» штамма коронавирусной инфекции.
Эпидемиолог добавил, что, так как «британский» штамм является разновидностью коронавирусной инфекции, меры по его профилактике те же самые, которые уже показали себя, как эффективные — своевременное выявление инфекции, изоляция заразившихся, соблюдение безопасной дистанции, а также использование средств индивидуальной защиты и проведение вакцинации.