Ростов-на-Дону, , 14:17 — REGNUM Молодёжная политика нуждается в особом внимании со стороны властей, считает губернатор Василий Голубев. Глава региона на пресс-конференции 26 января высказал своё мнение о проведении несанкционированной акции 23 января в Ростове-на-Дону.

«Все мы всегда задумываемся, когда на площади, на улицы выходят люди. И особенно, когда среди них много молодёжи и детей. Забыть и не обратить внимание никто не может. Я уверен абсолютно, что с молодёжью нужно разговаривать, как с партнёрами, нельзя только указывать молодёжи: «Вот это делай так!». С молодёжью нужно постоянно разговаривать, и это не связано только с этими акциями. Я совершенно не приемлю ситуацию, когда детей от 9 до 12 лет зовут, создают условия для того, чтобы они оказались в этой толпе более взрослых людей. Митинги эти несанкционированные, а в стране должен быть закон. В нормальном демократическом обществе закон правит», — пояснил свою позицию Голубев.

Напомним, что во многих городах России прошли несанкционированные митинги. Попытки провести незаконные акции протеста пресекались сотрудниками правоохранительных органов. В ряде территорий частники незаконных митингов и шествий были задержаны.

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