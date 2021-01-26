Белград, , 14:15 — REGNUM В Сербии около 14 процентов населения, а точнее 850 000 взрослых, не окончили начальную школу, хотя это является обязательным по закону. При этом каждый пятый житель этой страны не имеет диплома о среднем образовании, пишет издание Blic.

Согласно данным издания 2,68 процента населения в Сербии не имеет образования, 11 процентов — с неполным начальным образованием и 20,76 процента — с начальным образованием, в то время как почти два процента (1,96) неграмотны.

Профессор философского факультета в Белграде Катарина Попович сообщила, что с каждым годом все больше людей не имеют начального образования, потому что государство не заботится об этих вещах.

Это, по её словам, подтверждается тем фактом, что «у нас треть населения имеет максимум начальных школ, а в старшие классы даже не пытались поступить».