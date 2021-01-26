Владикавказ, , 14:14 — REGNUM В Северной Осетии стала фигурантом сразу трех уголовных дел исполняющая обязанности руководителя Россельхознадзора. Чиновницу обвиняют в покушении на получение взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, осуществлении предпринимательской деятельности и растрате, сообщили 26 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено в ходе следствия, весной и летом 2020 года глава Россельхознадзора участвовала в деятельности компании «Алания», перевозившей рыбу через таможенную границу РФ. Формально руководил фирмой ее сын, но чиновница давала указание своим подчиненным в беспрепятственной выдаче документов на вывоз, чтобы избежать ущерба при перевозке скоропортящегося товара.

Помимо этого, злоумышленница дала поручение сотрудникам ведомства, работавшим на пунктах пропуска через границу РФ, требовать от водителя каждого большегрузного автомобиля взятку в размере 3 тыс. рублей. Однако подчиненные отказались выполнять ее указания.

Кроме того, свою служебную машину «Тойота-Камри», подозреваемая передала сыну в постоянное пользование. Тот совершил на ней нарушений на сумму 6,5 тыс. рублей, которые чиновница оплатила из средств Россельхознадзора.

Незаконная деятельность и.о. главы санитарного ведомства попала в поле зрения СКР и ФСБ. Женщину заджержали и арестовали. Она будет находиться на время следствия под домашним арестом.