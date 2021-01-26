Качканар, Свердловская область, , 14:25 — REGNUM Буддистская община «Шедруб линг» пока не решила, как реагировать на требования покинуть гору Качканар (Свердловская область). Об этом заявил представитель объединения Семён Загородний журналистам.

Как передаёт портал «66.ру», буддисты хотят увидеть решение региональных властей в печатном виде. Если община не покинет гору (что предписано ранее подписанным буддистами соглашением), то власти грозятся выселить «Шедруб линг» принудительно.

«Если это планировалось изначально, зачем все это надо было устраивать, весь этот сыр-бор», — сказал Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти выделили новую землю и дали буддистам средства для размещения на новой территории. Однако через некоторое время после подписанного с общиной соглашения в «Шедруб линг» заявили о расторжении документа.

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