Москва, , 14:14 — REGNUM Отмена запретов на полеты из России в некоторые страны мира — это еще не возобновление полноценного авиасообщения, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Во Вьетнам, Индию, Катар и Финляндию закрыта дорога для российских туристов. По сути, на сегодняшний день в эти страны разрешен въезд очень узкой и специфичной категории российских граждан, среди них российские дипломаты, граждане с видом на жительство и некоторых других категорий виз.

Озвученное решение нейтрально для туристического рынка, отрасли авиаперевозок и котировок крупнейших российских авиакомпаний. Котировки «Аэрофлота» с 20 января к 26 января даже снизились с 73,54 руб. до 70,70 руб. за акцию. Рынок пока не проявляет оптимизма.

Потепление может наступить во II квартале 2020 года, но прогнозировать детали сегодня бессмысленно. Конечно, в каждой крупной стране наберётся более 100 тысяч туристов, которые готовы рисковать своим здоровьем ради отдыха на престижных и популярных зарубежных туристических курортах.

Однако наступление их звездного часа сегодня спрогнозировать очень сложно: практически во всех ведущих странах мира вакцинация так и не стала массовой, динамика заболеваний и выздоровлений граждан желает оставлять лучшего.

Настораживает и третья волна распространения пандемии коронавируса с новыми неизученными штаммами. Уже очевидно, что этот год лучше провести дома без поездок за границу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное сообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром Россия возобновляет на взаимной основе с 27 января.

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