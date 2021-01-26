Тбилиси, , 14:17 — REGNUM В Тбилиси сотрудники транспортного отдела Грузинской водно-энергетической распределительной компании Georgian water and power (GWP), работающие по договорам найма, объявили забастовку, требуя пересмотреть условия труда. Об этом 26 января сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, работники требуют увеличить заработную плату, предоставить отпуска и социальное страхование. По словам участников забастовки, их договора составлены в пользу компании и не учитывают интересы сотрудников.

«Они (представители GWP, прим. — ИА REGNUM) пока не делали никаких предложений. Мы продолжим мирно бастовать», — сказал журналистам один из участников акции.

В распределительной компании прокомментировали протесты работников. В сообщении говорится, что объявившие забастовку сотрудники не состоят в штате, а были наняты по договорам для выполнения конкретного объема работы.

«Их условия труда определены именно этим контрактом, который они нарушают своими действиями. В частности, они не только не выполняют свою работу, притом без всякого предупреждения, но и мешают другим выполнять свою работу, тем самым затрудняя текущую деятельность компании и ставя под угрозу водоснабжение столицы», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В GWP пригрозили разорвать контракты, если работники и дальше будут отказываться от выполнения своих обязательств.

Напомним, ранее в Национальной статистической службе Грузии сообщили, что уровень безработицы в стране в третьем квартале 2020 года составил 17%.