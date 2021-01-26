Донецк, , 14:15 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 262 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает минздрав ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 25 января проведено 551 исследование, из них выявлено 175 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 87 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 19 484.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 1727.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 10 497 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 84 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.