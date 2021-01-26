Москва, , 14:11 — REGNUM В России прививать от коронавируса мигрантов пока не планируется. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в Госдуме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

"Должна быть приоритетность, мы ее определили, и мы по ней идет. Как только появится возможность прививать всех неграждан РФ, мы тоже это сделаем», — заявила Попова, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Она напомнила, что уже определены первоочередные группы населения для прививки от коронавируса: это люди старшего возраста, люди, имеющие хронические заболевания, и те, кто имел минимум контактов с населением, то есть работники крупных промышленных предприятий.