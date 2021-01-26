Пенза, , 14:11 — REGNUM Годом науки и технологий объявил 2021 год президент России Владимир Путин. В связи с этим в Пензенской области министерство промышленности и инновационной политики совместно с вузами подготовили соответствующий календарь событий.

Тематические мероприятия на текущий год представлены более чем 40 научными конференциями, круглыми столами, 12 конкурсами, 15 семинарами. Также пройдут выставки, школьные олимпиады, симпозиумы и многое другое.

Все эти мероприятия позволят привлечь внимание общественности к науке, ученым, изобретателям Пензенской области, популяризовать наиболее перспективные проекты, повысить привлекательность изобретательской деятельности для молодежи.

Подобные события будут в течение года освещаться на местных телеканалах и региональными СМИ.

ИА REGNUM напоминает, в Калужской области в 2021 году в рамках Года науки и технологий будет значительно активизирована научно-исследовательская деятельность, прежде всего в Калуге и Обнинске — первом наукограде России.

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