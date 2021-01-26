Лозанна, Швейцария, , 14:11 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает вопрос о переносе Олимпийских игр из японской столицы Токио в американский штат Флорида. Об этом сообщили 26 января в пресс-службе организации.

Провести Олимпиаду во Флориде вместо Токио предложил глава финансового управления этого штата Джимми Патронис, он написал об этом в письме главе МОК Томасу Баху, передавал местный телеканал WFLA.

«МОК не получал такое письмо. Олимпиада стартует в Токио 23 июля, а Параолимпиада — 24 августа», — сообщили в комитете ТАСС.

Ранее, 22 января, МОК также подтверждал, что очередная Олимпиада состоится в Токио. Тогда о возможной отмене Игр, которую обсуждают японские власти, сообщала британская газета The Times.

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