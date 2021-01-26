Новосибирск, , 14:05 — REGNUM В Новосибирске 27 января ожидается резкий температурный скачок: с — 40 °C до — 5 °C.Об этом редакции «Вести Новосибирск» рассказали в гидрометцентре.

«Днём произойдёт существенный скачок температуры воздуха, мы ожидаем от — 3 °C до — 8 °C, местами до — 13 °C. В южные районы Сибири активно начнёт проникать воздух с Атлантики», — уточнила начальник новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Отметим, что в Новосибирске уже несколько дней дней держаться 40-градусные морозы. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 27 января в Новосибирске ожидается небольшой снег, местами изморозь, дым, дымка, температура воздуха −27…−29°С С, с повышением к утру до −17…−19 °С.