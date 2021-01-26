Варшава, , 14:04 — REGNUM 26 января Институт метеорологии и водного хозяйства Польши выпустил сразу два предупреждения польским водителям: предупреждение первой степени опасности в связи с сильными снегопадами, которые ограничат водителям видимость на дорогах, а также предупреждение второй степени опасности в связи с гололедом на дорогах. Об этом передает Polskie Radio 24.

Особое внимание метеорологи уделили следующим регионам: Люблинское воеводство, восточная и центральная части Подлясья, а также восточная часть Мазовии. Там прогнозируют наиболее сильные снегопады и метели. Снежный покров может достигать высоты от 10 до 20 сантиметров, а скорость ветра будет около 40 км в час с порывами до 65 км в час. Кроме того, на дорогах ожидается гололед.

По остальной территории Польши ситуация для водителей проще: ожидаются умеренные снегопады и метели, а скорость ветра будет в среднем 35 км в час с порывами до 60-ти.

Предупреждения от метеорологов предписывают водителям на территории Польши 26 января стараться воздерживаться от поездок на автомобиле без необходимости. Предупреждение действует до 23:00 по местному времени.