Красноярск, , 14:04 — REGNUM Из-за морозов в Красноярске посещаемость школ снизилась на 30%. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 января в мэрии города.

В основном правом не ходить на уроки в связи с морозами пользуются ученики начальной школы. В такие периоды руководство каждой школы выбирает наиболее удобную форму взаимодействия с учениками. Например, старшеклассникам в качестве альтернативы предлагают дистанционный формат. Ученики с первого по четвёртый класс могут выполнять дополнительные задания.

Напомним, дети младшего школьного возраста могут остаться дома при температуре — 32 ˚С и ниже, дети среднего и старшего школьного возраста — — 35 ˚С и ниже. Школы при этом работают в штатном режиме и принимают всех желающих детей.

Напомним, по данным регионального главка МЧС, 26−27 января в Красноярском крае ожидается понижение минимальной температуры воздуха: в центральных и в южных районах — до — 40, — 45 °C.

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