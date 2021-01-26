Чебоксары, , 14:00 — REGNUM В Чувашии приюты для бездомных собак и кошек могут быть построены на базе республиканского имущества и при поддержке регионального бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён на совещании в правительстве.

В госветслужбе Чувашии, говоря о проблеме бродячих собак и кошек, отмечают, что это «одна из актуальных проблем».

«Животные без владельцев создают угрозу общественной безопасности, социальной напряжённости для населения. Поступает большое количество обращений граждан», — заявил исполняющий обязанности ведомства Николай Харитонов, отметив, что одна из причин — сбивание собак в стаи и нападения на людей, хотя жалоб по поводу укусов и травм в республике стало меньше.

В ведомстве предлагают построить четыре межтерриториальных приюта для бездомных животных на 760 мест, рекомендовав муниципальным главам «принять меры по созданию и вводу в эксплуатацию приютов, определить земельные участки с целью размещения, а также разработать проектно-сметную документацию». При этом срок исполнения — 24 февраля 2021 года.

«А как вы представляете это сделать? Вы сами задумывались вообще, это реально сделать? Мне даже ответ ваш не нужен. Просто очевидно, что это невозможно», — обратился первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков к исполняющему обязанности руководителя ветеринарной службы Николаю Харитонову.

«Вы же сами сказали, что речь идёт либо о строительстве, либо об использовании имеющихся помещений. Значит, в каждом из этих четырёх случаев нужно найти решение на месте. Исходя из этого, будет понятно, как будет раскладываться по срокам», — сказал Михаил Ноздряков, поручив искать решение с руководителями муниципальных образований, опираться на типовые подходы и опыт других регионов.

В ходе дискуссии представитель администрации Канаша отметил, что «очень много критериев» определено для определения площадки под строительство и содержание приюта для бродячих животных. В качестве «одного из вариантов» было предложено рассмотреть имущество «на окраине» Канаша, которое принадлежит республике.

«Нужно один раз собраться вместе с вами и действительно подключить минимущество наше (министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии, — прим. ИА REGNUM), потому что у нас очень много таких непонятных помещений, где-то бесхозных, где-то брошенных», — поддержал инициативу глава минфина, дав соответствующее поручение министру сельского хозяйства Сергею Артамонову и руководителям муниципальных образований.

Николай Харитонов сослался на то, что ранее в адрес муниципальных глав были направлены обращения в части расходов на организацию приютов для бездомных животных. Но «обращений о необходимости выделения и других документов от администраций не поступило».

«На концептуальном уровне решение должно быть на нашем уровне, не надо на глав ссылаться. Тем более видно, что проблема республиканская. Поэтому надо с учётом опыта, подходов в госпрограмме определиться и потом уже заложить средства и реализовывать вместе с муниципальными образованиями», — сказал Михаил Ноздряков.

Как сообщало ИА REGNUM, межтерриториальные приюты для бездомных животных предлагается построить в Новочебоксарске, Канашском, Шумерлинском и Алатырском районах. В настоящее время в республике действует только один муниципальный приют — в Чебоксарах, но он, по словам властей, переполнен. Поэтому планируется расширить действующий пункт передержки и построить ещё один.

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