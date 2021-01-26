Москва, , 14:00 — REGNUM Похоже, что в наступившем 2021 году мировой фармацевтический рынок, включая направление исследований и разработок, ждут новые победы и прорывы, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Вполне очевидно, что список уже проверенных и применяемых в разных странах мира вакцин пополнят новые разработки, включая российские.

Нужно отметить, что, благодаря еще советскому наследию российские ученые были готовы к новым прорывам в разработке новых препаратов, противовирусных и иммуномодулирующих средств.

Вполне возможно, что и новая разработка «Иммофон» станет находкой для медицины и будет применяться не только в борьбе с пандемией коронавируса, но и другими опасными вирусными заболеваниями.

По оценкам специалистов, именно цитокиновый является одной из основных причин смертности от коронавируса. Если новый препарат покажет свою эффективность, его также будет ожидать успех и в России, и во многих зарубежных странах.

А на сегодняшний день в России уже запущено две вакцины, они признаны во многих странах мира. Третью российскую вакцину в гражданский оборот запустят уже до марта.

И хотя вторая волна заболеваний начала отступление, нужно быть готовой к третьей: она может стать еще более массово ввиду появления новых штаммов. В той связи много вакцин и лекарств не помещает России. Да и продолжение научных исследований по этому направлению — уже необходимость», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, один из разработчиков нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк заявил о планах выпустить в ближайшее время средство «Иммофон», способное бороться с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

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