Москва, , 13:59 — REGNUM В России создают ПЦР-систему, которая позволит массово выявлять «британский» штамм коронавируса. Об этом 26 января заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

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"Мы тестируем новую ПЦР-систему, которая умеет отличать новый коронавирус от циркулирующего преимущественно в РФ. Мы продолжаем исследование вируса, который мы выделили в научном центре «Вектор», — сказала Попова.

Также она заявила, что иммунитет, который сформирован у пациентов, переболевших «классическим» COVID-19, остается эффективным средством защиты и от британского штамма коронавируса.

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