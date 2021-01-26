Нур-Султан, , 13:47 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует поставить прививку от коронавируса с использованием местного препарата. Об этом он заявил 26 января во время расширенного заседания правительства.

Глава государства выразил надежду на положительные итоги тестирования казахстанской вакцины. «В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной, если, конечно же, она покажет хорошие результаты», — сказал Токаев.

Он также поручил подготовиться к массовой вакцинации населения, которая начнется с 1 февраля 2021 года. Токаев отметил, что в республике возник дефицит холодильников для хранения вакцины.

Напомним, казахстанская вакцина против коронавируса QazCovid-in проходит третью стадию клинических исследований. На начальном этапе вакцинации в Казахстане будут использовать российскую вакцину «Спутник V».

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