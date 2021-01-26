Черкесск, , 13:46 — REGNUM В 2021 году чемпионат и первенство России по горным лыжам среди юниоров пройдут на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Старт соревнованиям будет дан уже в это воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Участники состязаний будут соревноваться в таких дисциплинах, как скоростной спуск и супер-комбинация, а в начале февраля в ходе третьего этапа Кубка России по горным лыжам — в супер-гиганте.

Среди участников соревнований команды из Мурманска, Красноярска, Магадана, Москвы и Санкт-Петербурга, с Сахалина и Камчатки и других субъектов РФ.

Как подчеркнули на курорте, массовые спортивные соревнования горнолыжников не помешают туристам. Для отдыхающих в «Архызе» продолжат работу почти все трассы, кроме одной сложной на Южном склоне. В обычном режиме будет работать канатная дорога и сервис-центр на Лунной поляне.