Бердск, Новосибирская область, , 13:44 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под личный контроль ситуацию с избиением 10-летнего мальчика в Бердске. Детский омбудсмен отметила, что, это не первый громкий случай в городе, когда школьник подвергается насилию со стороны сверстников, а взрослые реагируют с запозданием.

«В связи с этим хочу ещё раз напомнить, что педагогам следует быть более чуткими к тому, что происходит в их классах, а родителям — больше внимания уделять воспитанию в своих детях миролюбия. Школа и семья — вот главная основа формирования ребёнка как личности», — сказала Надежда Болтенко сайту Бердск-Онлайн.

Напомним, что после избиения 10-летнего школьника одноклассниками в Новосибирской области была начата доследственная проверка. В Бердск выехала комиссия новосибирского минобра.

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