Москва, , 13:48 — REGNUM Пациентов с коронавирусной инфекцией в России стало меньше, об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил 26 января на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Пациент в палате Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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По его словам, зафиксировано уменьшение числа пациентов, находящихся под наблюдением, на 11% с начала года. Это положительная динамика, отметил Мурашко.

Министр добавил, что 80% пациентов проходят лечение амбулаторно. В коечном фонде 256 тыс. коек, заняты чуть более 70% из них. В некоторых больницах койки уже возвращают для пациентов с другими заболеваниями.

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