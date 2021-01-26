Париж, , 13:42 — REGNUM Во Франции представители Национального профсоюза ночных клубов и мест развлечений сообщили, что около 1600 заведений, закрытых из-за антикоронавирусных ограничений, готовы предоставить свои помещения под центры вакцинации от COVID-19. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Le Figaro.

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«Ночные клубы, не работающие с 13 марта 2020 года являются сектором, в наибольшей степени затронутым экономическими последствиями COVID-19… Мы призываем органы власти, в том числе муниципальные, связаться с нами, чтобы организовать сотрудничество… Мы были бы счастливы внести свою лепту в процесс вакцинации — неизбежный этап возвращения нашей страны к нормальной жизни и открытия развлекательных заведений», — говорится в коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4 240 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,057 млн.

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