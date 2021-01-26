Джакарта, , 13:34 — REGNUM В Агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возникновении высоких волн у северного побережье Явы 26−29 января 2021 года, сообщает Antara.

Волны высотой до четырех метров возникнут в водах Западного Лампунга, на юге Центральной Явы и западной части Индийского океана.

Владельцев морского транспорта в Индонезии призвали обратить внимание на риски, вызванные плохой погодой и возникновением высоких волн.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Индонезии предоставило новые документы примерно 16 тысячам семей, пострадавших в результате наводнения в Южном Калимантане.

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