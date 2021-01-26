Варшава, , 13:33 — REGNUM Главный советник премьер-министра Польши по борьбе с пандемией коронавируса, профессор эпидемиологии Анджей Горбан заявил в интервью Dziennik Gazeta Prawna, что в рамках Национальной программы вакцинации населения от COVID-19 следует закрепить приоритет на вакцинацию для людей с лишним весом.

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»Если у кого-то с массой тела в 120 кг или 140 кг разовьется тяжелая стадия, у него будет только 50% вероятность выживания. Люди с лишним весом и ожирением также входят в группу риска, как и пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями», — отметил профессор.

Он добавил, что это может стать поводом для включения лиц, страдающих ожирением, в приоритетный список польских граждан, которые должны пройти вакцинацию в первую очередь.

В настоящее время Национальная стратегия вакцинации в Польше предусматривает, что в первую очередь процедуру должны пройти медицинские работники — они начали прививаться еще 27 декабря прошлого года. Сразу после — пожилые люди старше 80 лет, затем — местные жители в возрасте 70−80 лет. Эти категории населения начали прививать во второй половине января — в первую очередь вакцинируют проживающих в домах престарелых. Остальные категории населения будут прививаться уже после них — в порядке записи и очереди. Их вакцинация начнется в феврале.