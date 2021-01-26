Москва, , 13:33 — REGNUM В 22 регионах России наблюдается снижение числа заразившихся коронавирусом. Об этом 26 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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По её словам, в 60 регионах наблюдается стабилизация ситуации, а рост заболеваемости фиксируется в трех регионах: Смоленской, Костромской области и Еврейской автономной области.

Попова отметила, что на прошедшей неделе, 18−24 января, рост заболеваемости наблюдался в 13 регионах. Она добавила, что в целом по России происходит стабилизация ситуации и снижение числа случаев заражения.

Напомним, 25 января в России выявили 18 241 случай заражения коронавирусом. Такие данные последний раз регистрировались в октябре 2020 года

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