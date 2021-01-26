Сургут, Югра, , 13:32 — REGNUM В сургутском торговом центре полицейские не превысили полномочий, требуя от посетителей надеть маски. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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Напомним, масочный скандал в ТЦ «Весна» в Сургуте произошёл 9 января 2021 года. Полицейские несколько раз высказали требование мужчине и женщине надеть маску. Однако те в ответ не реагировали. На видео, опубликованном в социальных сетях, было запечатлено, как сотрудники УМВД применили к нарушителям масочного режима силу.

В итоге Сургутский городской суд назначил нарушителям масочного режима штраф за неповиновение сотрудникам полиции — по 600 рублей каждому. Инициированная по жалобам на полицейское задержание проверка, не выявила фактов превышения должностных полномочий, сообщает пресс-служба следственного управления.

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