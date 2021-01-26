Уфа, , 13:35 — REGNUM Ухудшение погодных условий ожидается в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что 27 января в республике ожидается гололед, небольшой мокрый снег, на некоторых участках гололедица, туман при видимости менее 500 метров.

Сотрудники МЧС напоминают, что во время гололеда нужно очень осторожно передвигаться, наступая на всю подошву. Необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги.

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