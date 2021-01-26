Пенза, , 14:09 — REGNUM В Пензенской области в рамках программы «Благоустройство» (госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области») муниципалитеты имеют возможность получить субсидии из регионального бюджета на установку световых опор, которые также могут быть использованы для размещения оборудования сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Благодаря программе, появилась возможность обеспечить малые населенные пункты с численностью жителей менее 100 человек качественной мобильной связью. Подобную опору двойного назначения уже установили в Пачелмском районе на территории Чкаловского сельсовета.

Губернатор области Иван Белозерцев поручил главам других муниципалитетов воспользоваться этим опытом. «Подавайте заявки на установку опор, работайте по каждому населенному пункту. Обсудите этот вопрос с предпринимателями, работающими на этой территории. Бизнесу тоже нужны хорошая сотовая связь и мобильный интернет, сообща можно решить эту задачу», — отметил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Госдуме опровергли повышение тарифов на сотовую связь, которое операторы обещали на конец января — начало февраля.

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