Лондон, 26 января 2021, 13:30 — REGNUM Число жертв пандемии коронавирусной инфекции в Великобритании превысило 100 тыс. человек, об этом со ссылкой на данные Национальной статистической службы (НСС) страны сообщает Sky News.
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На преодоление островным государством печальной отметки указал редактор экономическо-статистического отдела телеканала Эд Конуэй, по словам которого в общей сложности на сегодняшний день от последствий заражения коронавируса погибли 107 тыс. 907 человек.