Лондон, , 13:30 — REGNUM Число жертв пандемии коронавирусной инфекции в Великобритании превысило 100 тыс. человек, об этом со ссылкой на данные Национальной статистической службы (НСС) страны сообщает Sky News.

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На преодоление островным государством печальной отметки указал редактор экономическо-статистического отдела телеканала Эд Конуэй, по словам которого в общей сложности на сегодняшний день от последствий заражения коронавируса погибли 107 тыс. 907 человек.

«Показатели НСС немного отличаются от официальной статистики правительства, публикуемой каждый день на его информационной платформе, в которой учитываются лишь те случаи, когда речь идет о смерти человека, у которого был положительный результат теста на вирус в течение 28 дней после смерти», — отметил Конуэй.

«Выбранная НСС система квалификации тем не менее считается многими более сложной и менее затратной по времени системы прямой оценки воздействия смертности», — добавил он.