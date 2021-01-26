Москва, , 13:28 — REGNUM Центральная избирательная комиссия не планирует проводить всенародный опрос о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея. Проявившая в СМИ информация о выяснении общественного мнения по этому вопросу весной 2021 года в рамках тестирования дистанционного электронного голосования не соответствует действительности. Об этом сегодня, 26 января, заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

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«Конечно, это ложь», — подчеркнул в беседе с ТАСС Балуев, недоумевая, кому надо вбрасывать такие фейки.

«ЦИК никогда не планировал ничего подобного и социологические опросы не проводит, у нас иные полномочия и задачи», — пояснил он.

Автора подобной публикации представитель ЦИК назвал «явно больным человеком».

«Видимо, главное — придумать фейк, словить хайп, а дальше, хихикая, наблюдать за произведенным эффектом», — сказал Балуев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в Москве прошло тестирование электронной системы для дистанционного голосования, которая использовалась при голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации. В нём приняли участвовали десятки тысяч москвичей. Для тестового голосования был предложен вопрос, что важнее для столицы, создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений?

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