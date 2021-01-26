Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали ещё 18 летальных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Теперь в регионе зафиксировано 1956 смертей от новой коронавирусной инфекции. Всего в России умерло 70 482 больных COVID-19.

Для сравнения, 25 января 2020 года власти подтвердили 16 летальных случаев COVID-19 в Свердловской области, 24 января — 15 смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 68 662 случая заражения коронавирусом.

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