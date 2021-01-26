Томск, , 13:24 — REGNUM По состоянию на 26 января в Томской области подтверждено 27 730 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в областном оперштабе, за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 98 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Выздоровели 24 765 человек, в том числе 124 — за прошедшие сутки.

От коронавирусной инфекции скончались ещё четыре жителя региона. Из них трое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по хроническим заболеваниям.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Томской области скончались 255 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Томской области коронавирус был выявлен у 103 человек, выздоровели 105 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области коронавирус выявлен ещё у 103 человек