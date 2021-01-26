Оренбург, , 13:41 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 26 января, состоялось внеочередное заседание Заксобрания, на котором с докладом выступила министр здравоохранения Татьяна Савинова. Она представила депутатам информацию о программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2021—2024 годах и укрупнении учреждений здравоохранения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Большинством депутатских голосов доклад министра одобрен (32 против 11). Предстоящее укрупнение больниц раскритиковали оппозиционные фракции — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

В ответ на названные главой минздрава причины для проведения реформы и плюсы от ее внедрения оппозиция привела свои аргументы и опасения. Депутат Владимир Фролов («Справедливая Россия») вновь охарактеризовал ситуацию в сфере здравоохранения как «геноцид народа» и подчеркнул, что, несмотря на понесенное ранее наказание за эти слова, от своей позиции не отказывается.

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Депутат Максим Амелин (КПРФ) отметил, что представленную депутатам информацию о реформе необходимо предоставить населению заранее, а не когда реформа стартует. Он предложил взять паузу в реализации этапа оптимизации. «Не надо нас обвинять в популизме. Мы депутаты. Мы здесь для того, чтобы доносить мнение народа! Поэтому вопросу у народа есть мнение, и с ним надо считаться», — сказал он.

Коммунист считает, что после внедрения реформы чиновникам станет проще выполнять управленческие функции, однако народ будет испытывать дискомфорт. Людям ездить из деревень в больницы не просто неудобно, а зачастую невозможно: не у всех есть возможность воспользоваться услугами такси. «Медицина должна быть доступной, а не оптимизированной», — отметил депутат.

В свою очередь председатель комитета Заксобрания по здравоохранению Татьяна Шукурова («Единая Россия») указала на то, что все решения и выводы по изменению системы управления учреждениями здравоохранения основываются на фактическом, аналитическом материале с учетом прогнозов демографической и социально-экономической ситуации. Пилотными станут несколько территорий в разных зонах Оренбуржья.

Шукурова выступила с критикой в адрес оппозиции. «Мы на комитете предложили — давайте вместе работать, а не критиковать и выискивать ошибки — и тем самым бить по рукам. Вы посмотрите, какая информационная война развязана против здравоохранения! Эта правильная ситуация? Вы мешаете работать! Вы мешаете принимать управленческие решения!» — сказала она.

Напомним, в Оренбургской области внедряют новую модель медпомощи населению. В регионе намерены укрупнить больницы за счет слияния. Вместе с тем чиновники подчёркивают, что ни один врач или медсестра не будут уволены. Сокращение коснется управленческого персонала.

Татьяна Савинова, выступая перед Заксобранием 26 января, в качестве проблем в системе здравоохранения назвала кадровый дисбаланс, неравный доступ к медуслугам, неудовлетворительную материально-техническую базу, имеющиеся у больниц долги. В минздраве заверяют, что реформа будет поэтапной и нацелена на улучшение ситуации.

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