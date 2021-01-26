Черкесск, , 13:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проходят соревнования разведывательных подразделений Южного военного округа. Разведчики борются за кубок по зимнему горному троеборью, сообщили 26 января в пресс-службе округа.

В соревнованиях принимают участие команды из Ставропольского и Краснодарского краев, республик Северного Кавказа, Ростовской и Волгоградской областей, с Крыма, а также российской военной базы в Армении.

Среди дисциплин, первенство в которых оспаривают военнослужащие, ледолазание, лыжная гонка по пересеченной местности, гонка дозоров с метанием гранаты, ночная гонка с преследованием на лыжах и другие.

Соревнования проходят впервые в горном мотострелковом соединении в Карачаево-Черкесии. Их участники демонстрируют навыки использования альпинистского снаряжения и свою подготовку и выдержку в непростых условиях высокогорья. Первенство будет определено к 30 января.

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