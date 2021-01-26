Москва, , 13:18 — REGNUM Иммунитет пациентов, переболевших COVID-19, надежно защищает от британского штамма коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает телеканал «Россия 24».

По её словам, заболеваемость COVID-19 снижается в 22 регионах России, в 60 — ситуация стабильна, а в трех — продолжается рост инфицированных.

«Стабилизация продолжается. Мы регистрируем снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев», — сказала Попова.

Показатель репродукции составляет примерно 0,9. Кроме того, за последние четыре недели общее число госпитализированных уменьшилось на 17%.

Читайте также: В России снизилось число выявленных случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Попова: заболеваемость COVID-19 снижается в 22 регионах