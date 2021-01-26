Йошкар-Ола, , 13:18 — REGNUM В Марий Эл на закупку оборудования для транспортировки и хранения вакцин от коронавируса выделено 6,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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В частности, на эти средства планируется закупить закупить 43 фармхолодильника, 18 морозильных камер и 44 термоконтейнера. Для перевозки препарата будет закуплено два рефрижератора на базе автомобилей «Газель».

Напомним, ранее министр здравоохранения республики Марина Панькова говорила, что организацией оптовой торговли, осуществляющей приемку и хранение вакцины для профилактики Covid-19, определено акционерное общество «Марий Эл — Фармация».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 января в регионе прививки от коронавируса сделали 2,2 тыс. человек, что составляет 97% от общего числа доз вакцины, поступивших в республику. Оба компонента вакцины получили 627 жителей республики. До 31 января в республику поступит около 10 тыс. доз вакцины, в феврале — еще 15 тыс. доз препарата. Иммунизацию будут проводить в 19 медицинских учреждениях республики.

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