Москва, , 13:20 — REGNUM В России ведется работа по контролю за новыми мутациями коронавируса. Об этом 26 января сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

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Глава Минздрава подчеркнул, что согласно полученным во время исследований данным, оснований для беспокойства пока нет. Российские вакцины нейтрализуют также и новые штаммы вируса.

«Сегодня по заданию Министерства здравоохранения идет контроль за генетическим разнообразием коронавируса, циркулирующего по России. Сегодня это организовано и в крупных городах, и смотрим мы по удаленным регионам. Это позволяет нам отслеживать новые варианты коронавируса, изучать их свойства, и мы видим, что сегодня ситуация достаточно стабильна», — заявил Мурашко.

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