Москва, , 13:17 — REGNUM Наиболее качественно вакцинация от коронавирусной инфекции организована в восьми регионах России. Об этом 26 января сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Это Красноярский, Пермский край, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская, Оренбургская и ряд других [регионов]», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава указал, что в регионах ведется активная работа по продвижению возможности записи граждан на вакцинацию через портал госуслуг.

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