Нижний Новгород, , 13:10 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 26 января выявили 2771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным приростом зараженных за последние два месяца. Накануне было выявлено 2822 новых носителя коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 449 248 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 461 новый случай заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 292, в Самарской области — 279, в Саратовской области — 248, в Ульяновской области — 235, в Пензенской области — 223, в Кировской области — 203, в Удмуртии — 182, в Оренбургской области — 175, в Башкирии — 168, в Чувашии — 95, в Татарии — 85, в Мордовии — 80, в Марий Эл — 45.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 82 086 случаев, в Ульяновской области — 42 763, в Саратовской области — 41 954, в Самарской области — 38 861, в Пермском крае — 38 361, в Оренбургской области — 33 250, в Пензенской области — 31 583, в Кировской области — 31 483, в Удмуртии — 24 763, в Башкирии — 23 410, в Чувашии — 19 009, в Мордовии — 15 657, в Татарии — 15 623, в Марий Эл — 10 445.

Полностью выздоровели 387 315 жителей округа, за последние сутки выписаны 2544 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 8425 человек, за минувшие сутки скончались 73 жителя Поволжья, накануне сообщалось о 56 летальных случаях в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 140 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 25 января, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 331 человек, в течение минувших суток зарегистрировано три летальных случая. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 477 жителей Удмуртии умерли с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 января в России с начала пандемии подтвержден 3 756 931 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 18 241 новый носитель SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 3 174 561 житель России, за сутки выписаны 23 798 человек. 70 482 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 564 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 511 888 человек.