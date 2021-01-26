Москва, , 13:08 — REGNUM Путевки на летний отдых в отелях на юге России на стадии раннего бронирования в январе подорожали на 10−15%, но туроператоры считают, что не предел, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Лидер бронирования туров на лето-2021 — Краснодарский край. Доля бронирований составляет 60−70%. На втором месте — Крым (20−35%), на третьем — санатории Кавказских минеральных вод на Ставрополье.

По прогнозам туроператоров, до конца марта 20 201 года цены на отдых на курортах юга России могут вырасти на 20−30% по сравнению с 2020 годом. Это объясняется ростом цен на сами отели, на сопутствующий сервис и другие курортные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость недельного тура в Турцию на двоих в августе 2020 года, по данным туроператоров, колеблется от 55 тыс. до 102 тыс. рублей.

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