Москва, , 13:07 — REGNUM Антитела, которые образовались в результате перенесённого заболевания COVID-19, и те, которые выработались после вакцинации от коронавирусной инфекции, не одинаковые. Они различаются. Об этом сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора и академик РАН Арег Тотолян.

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Он подчеркнул, что не стал бы распространять на сегодняшнюю актуальную инфекцию правило, которое действует применительно к большинству вакциноуправляемых инфекций, когда выработанный естественным путём является более стойким.

«Во-первых, мы видим, что после перенесенной коронавирусной инфекции не у всех вырабатываются нейтрализующие антитела. У некоторых появляются антитела, но не той специфичности, которая позволяет защититься от повторного инфицирования», — пояснил он в беседе с « Известиями ».

Кроме того, по его словам, российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» нацелены на S-белок. Однако первый препарат направлен на отвечающий за нейтрализующую активность антител участок, а во втором используются пептиды — фрагменты S-белка.

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«Поэтому в случае вакцинации обеими российскими вакцинами больше шансов получить антитела, которые будут защищать, нежели в случае пассивно перенесенной инфекции, если речь идет о легких и бессимптомных формах заболевания», — подчеркнул Тотолян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко заявил, что уровень антител после вакцинации против COVID-19 выше, чем после излечения от этого заболевания. Он пояснил, что даже в случае их исчезновения иммунологическая память остается и человек не может заболеть вновь.

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