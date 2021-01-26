Махачкала, , 13:07 — REGNUM В Дагестане попал под подозрение в превышении полномочий директор государственного бюджетного учреждения «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан» Залкип Курбанов. В отношении него и должностных лиц федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан возбуждено уголовное дело. Директор задержан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как считает следствие, в 2017 году директор Минмелиоводхоза незаконно передал в собственность подчиненных служебные квартиры находящиеся в федеральной собственности.

«Противоправными действиями Курбанова и должностных лиц ТУ Росимущества причинен бюджету Российской Федерации значительный ущерб на сумму около 30 млн рублей», — считают в СКР.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, ранее в отношении Курбанова уже было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. 3 декабря 2020 года он организовал несанкционированное изменение русла реки Талгинка, из-за чего в реку попали канализационные, сточные и дренажные воды, что привело к угрозе массового отравления большого количества граждан.