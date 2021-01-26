Самара, 26 января 2021, 13:09 — REGNUM Более 15 модернизированных бронированных автомобилей «Тигр-М» поступит в текущем году в распоряжение бригады спецназначения Центрального военного округа (ЦВО), которая дислоцируется в Самарской области. Об этом 25 января сообщает пресс-служба ЦВО.
Сообщается, что в конструкцию автомобилей внесли некоторые изменения, которые призваны повысить надежность, улучшить эксплуатационные свойства, эргономичность, а также противопульную и противоминную защиту этих автотранспортных средств.
Отмечается, что новые автомобили оснащены новейшим боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ», которое может захватывать и автоматически сопровождать цели. Таким образом, оператор может осуществлять огонь как с места, так и в движении, поясняют в пресс-службе.
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