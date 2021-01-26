Самара, , 13:09 — REGNUM Более 15 модернизированных бронированных автомобилей «Тигр-М» поступит в текущем году в распоряжение бригады спецназначения Центрального военного округа (ЦВО), которая дислоцируется в Самарской области. Об этом 25 января сообщает пресс-служба ЦВО.

Сообщается, что в конструкцию автомобилей внесли некоторые изменения, которые призваны повысить надежность, улучшить эксплуатационные свойства, эргономичность, а также противопульную и противоминную защиту этих автотранспортных средств.

Отмечается, что новые автомобили оснащены новейшим боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ», которое может захватывать и автоматически сопровождать цели. Таким образом, оператор может осуществлять огонь как с места, так и в движении, поясняют в пресс-службе.

«Тепловизионная камера позволяет распознавать мишень типа «БТР» на расстоянии 2,5 километра, тепловизионная — до 1,5 километра. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером. Модуль способен работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию», — сообщает пресс-служба ЦВО.

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